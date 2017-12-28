РФ создала целую сеть интернет-ресурсов для распространения антиукраинской пропаганды

В течение 2017 года Служба безопасности Украины пресекла деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию антиукраинских ресурсов в Интернете. По материалам ведомства открыто 43 уголовных производства в отношении агитаторов, которые преимущественно работали в российских социальных сетях.

«С начала года суды внесли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских сообществ и страниц в социальных сетях, в частности „ВКонтакте“ и „Одноклассники“. Их действия квалифицированы по ст. 109 (насильственная смена или свержение конституционного строя), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в Службе безопасности.

Кроме того, пресечена деятельность целой сети из 10 информационных ресурсов, которая была создана российскими спецслужбами для распространения антиукраинской пропаганды. Данные сайты были зарегистрированы с использованием украденных на территории РФ паспортов украинских работников.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что в украинском Facebook- около тысячи аккаунтов, используемых спецслужбами России.