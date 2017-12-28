Украинка Юлия Джима стала пятой в Рождественской гонке по биатлону (видео)

В германском Гельзенкирхене завершилась традиционная Рождественская гонка по биатлону — последний турнир этого года.

Стоит отметить, что от участия в гонке отказались многие именитые спортсмены, которые не захотели прерывать свою подготовку к Олимпиаде ради участия в шоу.

Украину в Рождественской гонке представляла Юлия Джима, которая впервые вышла на старт гонки в Гельзенкирхене. Ее партнером стал бельгиец Михаэль Реш.

Единственный в гонке интернациональный дуэт не совсем удачно начал гонку, показав в массовом старте один из худших результатов.

Однако, адаптировавшись к трассе, гонку преследования Юля и Михаэль провели гораздо качественней, заняв в итоге пятое место. При этом Реш на финише опередил в остром спринте немца Эрика Лессера и канадца Брэндана Грина.

А победителем турнира стал российский дует Екатерина Юрлова и Алексей Волков.

Масс-старт

1. Екатерина Юрлова / Алексей Волков (3) 33:29,8

2. Ева Пускарчикова / Онджей Моравец (4) +9,2

3. Анаис Бескон / Эмильен Жаклин (6) +9,7

4. Лиза Тереза Хаузер / Джулиан Эберхард (7) +10,3

5. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (10) +30,8

6. Фуюко Тачизаки / Микито Тачизаки (6) +36,7

7. Надин Хорхлер / Бенедикт Долль (9) +1:22,9

8. Розанна Кроуфорд / Брэндан Грин (9) +1:24,1

9. Карин Оберхофер / Доминик Виндиш (7) +1:40,8

10. Юлия Джима / Михаэль Реш (10) +1:44,7

Гонка преследования

1. Екатерина Юрлова / Алексей Волков (1) 33:21,4

2. Ева Пускарчикова / Онджей Моравец (2) +24,0

3. Лиза Тереза Хаузер / Джулиан Эберхард (9) +43,5

4. Анаис Бескон / Эмильен Жаклин (8) +58,4

5. Юлия Джима / Михаэль Реш (4) +1:13,3

6. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (11) +1:13,5

7. Розанна Кроуфорд / Брэндан Грин (4) +1:13,7

8. Надин Хорхлер / Бенедикт Долль (4) +1:34,1

9. Карин Оберхофер / Доминик Виндиш (6) +2:00,4

10. Фуюко Тачизаки / Микито Тачизаки (9) +2:08,4

Напомним, 14 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который прошел во французском Анси, украинка Вита Семеренко заняла третье место.