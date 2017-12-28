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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду второй год подряд признан лучшим спортсменом Европы

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

28.12.2017 22:59 78

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Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы. В опросе, проводимом с 1958 года польским информационным агентством PAP среди 27 международных информагентств, обладатель «Золотого мяча» набрал 159 очков, опередив гонщика «Формулы 1» Льюиса Хэмилтона (143 балла), а также знаменитых теннисистов Роджера Федерера (124) и Рафаэля Надаля (113).

Напомню, что в уходящем году Криштиану Роналду вместе со своей командой выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира, заодно пятый раз став лучшим футболистом планеты.

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