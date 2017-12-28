В Киеве на новогодне-рождественский период вносятся изменения в движение городского транспорта

В «Киевпасстрансе» сообщили, как будет курсировать в праздничный период столичный общественный транспорт. С 20.00 31 декабря до 3.00 1 января 2018 года; с 14.00 до 21.00 1 января и с 12.00 до 15.00 7 января ожидаются такие изменения:

- троллейбус № 6 проследует от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;

- троллейбус № 16 — от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

- троллейбус № 18 — от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- автобусы № № 24 и 114 — по трассе рабочего дня.

В новогоднюю ночь фуникулер работает круглосуточно. Работа столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта продлена на 3 часа.

В Рождественскую ночь предусмотрено продолжить движение подвижного состава на тех маршрутах, которые протянулись возле станций метро.

1, 6, 7, 8 января 2018 года транспорт будет двигаться по расписанию выходного дня и с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января — по расписанию рабочих будней и с изменениями.

С 31 декабря на 1 января до 5 утра проработают автобусы, которые курсируют в режиме маршруток: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

Кроме того, в новогоднюю ночь до 3−4 часов утра будут курсировать такие маршруты общественного транспорта:

- троллейбусы № 3,5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 41, 45, 50;

- автобусы № 8т, 17, 20, 21, 23, 33, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 69, 72, 99, 101, 102, 104, 114;

- трамвая № 1, 3, 12, 14, 28, 29, 33.

Об изменениях в работе наземного общественного транспорта можно узнать на сайте «Киевпасстранса».

Тем временем 29 и 30 декабря на некоторых участках улично-дорожной сети снова введут ограничения движения в связи с ремонтными работами:

- 29 декабря (10.00−14.00) — на пересечении улицы Новоконстантиновской и проспекта Степана Бандеры;

- 29 декабря (15.00−17.00) — на путепроводе на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема;

- в ночь на 30 декабря — на мостовом переходе через Русановский пролив в направлении Броваров.