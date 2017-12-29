«В Донецке многие тоскуют по временам, когда были в Украине» – Игорь Козловский (видео)

Ученый-религиовед с мировым именем Игорь Козловский, который почти два года пробыл в застенках боевиков, рассказал о настроениях обычных людей на оккупированном Донбассе.

«Многие из них тоскуют по временам, когда были в Украине. Они не могут сказать это открыто, это уже расценивается как пропаганда и поддержка Украины, хотя эти люди могут быть и не проукраинскими. Просто обычные люди, которые живут своей жизнью и хотят, чтобы она была такой, как раньше. Сейчас у них таких условий нет, и они скучают по обычным вещам. Например, за украинскими продуктами или по временам, когда не было комендантского часа, за спокойной ситуацией. Есть люди, которые хотели бы, чтобы вернулась Украина, но они так или иначе принимали участие в каких-то событиях. Даже если не воевали, но есть опасения, что придет Украина, и они окажутся за решеткой. Поэтому они надеются, что будет амнистия и будет все спокойно», — рассказал Козловский в интервью «ТСН».

Он отметил, чтобы достигнуть мира, необходимо начинать диалог с простыми людьми.

«Все войны заканчиваются. Люди устали. И мы устали, и они устали. Надо начинать диалог. Там идет диалог — политический, а надо разговаривать с людьми. На общественном уровне. Находить что-то общее, мы должны это делать», — сказал ученый, отметив, что намерен бороться за освобождение тех людей, которые еще находятся в застенках боевиков, а также за мир в Украине.

Напомним, Игоря Козловского освободили в результате обмена пленным 27 декабря. Выступая перед людьми, которые встречали освобожденных, он сказал: «мое сердце сейчас поет песню, песню любви к народу Украины».