В Киеве предновогодние продуктовые ярмарки пройдут до конца декабря
На традиционных продовольственных ярмарках на этой неделе фермеры, агрохозяйства и перерабатывающие предприятия представляют горожанам продукты по многим группам товаров: свежие овощи и соленья, фрукты, мясомолочные, рыбные, бакалейные и другие товары.
29 декабря (пятница) ярмарки намечены:
в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, и Академика Глушкова, 17−31;
в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина (Ильича);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, и Алма-Атинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном;
в Подольском — в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой);
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, и Сельской, 16;
в Соломенском — на улицах Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), Керчинской (между улицами Донецкой и Мартиросяна);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявска, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера), пересечении улиц Академика Щусева и Тираспольской, а также пересечении улиц Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94, Рижской, 1, Древлянской, 16.
30 декабря (суббота) можно пополнить продуктовые запасы к праздничному столу:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Деснянском — на улицах Сабурова (между улицей Бальзака и проспектом Маяковского), Милославской (в границах улицы Закревского и проспекта Маяковского);
в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;
в Оболонском — на улице Калнышевского, 1--5;
в Печерском — на улице К. Билокур;
в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Академика Киприянова, 2−28;
в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита Липковского и Богдановской);
в Шевченковском — на улице В. Василевской, 1−17.
31 декабря (воскресенье) сельскохозяйственные ярмарки развернутся:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);
в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Как сообщалось ранее, в Киеве на новогодне-рождественский период вносятся изменения в движение городского транспорта.
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