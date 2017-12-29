В Киеве предновогодние продуктовые ярмарки пройдут до конца декабря

На традиционных продовольственных ярмарках на этой неделе фермеры, агрохозяйства и перерабатывающие предприятия представляют горожанам продукты по многим группам товаров: свежие овощи и соленья, фрукты, мясомолочные, рыбные, бакалейные и другие товары.

29 декабря (пятница) ярмарки намечены:

в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, и Академика Глушкова, 17−31;

в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина (Ильича);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, и Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном;

в Подольском — в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой);

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, и Сельской, 16;

в Соломенском — на улицах Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), Керчинской (между улицами Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявска, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера), пересечении улиц Академика Щусева и Тираспольской, а также пересечении улиц Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94, Рижской, 1, Древлянской, 16.

30 декабря (суббота) можно пополнить продуктовые запасы к праздничному столу:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Сабурова (между улицей Бальзака и проспектом Маяковского), Милославской (в границах улицы Закревского и проспекта Маяковского);

в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;

в Оболонском — на улице Калнышевского, 1--5;

в Печерском — на улице К. Билокур;

в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Академика Киприянова, 2−28;

в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита Липковского и Богдановской);

в Шевченковском — на улице В. Василевской, 1−17.

31 декабря (воскресенье) сельскохозяйственные ярмарки развернутся:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);

в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Как сообщалось ранее, в Киеве на новогодне-рождественский период вносятся изменения в движение городского транспорта.