В аэропорту Лондона полиция сдерживала толпу разъяренных пассажиров, которые уже пять ночей спят на полу из-за отмены рейсов

Во втором по величине лондонском аэропорту Гэтвик сотни пассажиров вынуждены были вот уже пятую ночь подряд спать на полу здания терминала. При том, что некоторые из них заплатили за билет до тысячи фунтов (более 1345 долларов).

Вылет самолета нигерийской авиакомпании Med-View, который был должен следовать в Лагос, отложен на неопределенный срок из-за «технических проблем». И нет никаких гарантий, что люди доберутся до места назначения до конца этого года. Отмены рейсов самолета затронули около 800 пассажиров. Люди, которые уже пропустили Рождество и не смогут встретить Новый год в кругу родных, в ярости. Они говорят, что авиакомпания бросила их на произвол судьбы.

В здание Южного Терминала была вызвана полиция, чтобы сдержать рассерженную толпу. Отдельные пассажиры начали вступать в шумные споры и даже в драки с представителями Med-View. Одной из женщин стало плохо и ей потребовалась медицинская помощь.

