Враг не соблюдает перемирие на Донецком направлении, один украинский боец ранен

В течение минувших суток российско-террористические войска осуществили 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ на линии разграничения. Как сообщают в пресс-центре Штаба АТО, все нарушения перемирия сосредоточились на Донецком направлении. Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали. Ранение получил один украинский боец, его доставили в госпиталь.

На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитникам Павлополя и Талаковки. В пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия, а на подступах к городу активизировался вражеский снайпер.

Тем временем из гранатометов и легкого пехотного вооружения агрессор вел огонь по укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов наемники обстреливали опорные пункты сил АТО в районе шахты Бутовка.

На других участках линии соприкосновения режима прекращения огня не зафиксировано.

На Светлодарской дуге также был зафиксирован пролет безпилотника противника, а в районе Курдюмовки около 22.00 украинские военные сбили российский БПЛА типа «Орлан-10». В настоящее время продолжаются поиски обломков беспилотника.

Напомним, 27 декабря оккупационные войска совершили 4 обстрела позиций украинских военных, двое наших воинов получили ранения.

