Украина завершила восстановление энергоснабжения в Травневом и Гладосово (фото)

Украина полностью восстановила энергоснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневое и Гладосово — 28 декабря энергетики и сотрудники ГСЧС окончательно подключили их к энергоснабжению. При проведении ремонтно-восстановительных работ присутствовали предсатавители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщили в пресс-центре Штаба АТО.

«Новогодние и Рождественские праздники жители прифронтовых населенных пунктов будут встречать при полном освещении», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря десять артиллерийских снарядов калибра 122 мм и более сорока тяжелых 120-х мин упали возле села Травневое, а около двадцати снарядов 122-го калибра разорвалось возле села Гладосово. после этого боевики неоднократно срывали попытки украинских спасателей и энергетиков по восстановлению поврежденных линий электропередач.

Фото пресс-центра Штаба АТО/Facebook