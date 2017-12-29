На Харьковщине задержали подростков, обстрелявших рейсовый автобус из пневматики (фото, видео)

На Харьковщине Волчанский отдел полиции задержал трех подростков, которые 3 декабря обстреляли из пневматического оружия рейсовый автобус на дороге Харьков — Волчанск. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Злоумышленниками оказались учащиеся 9 класса местной школы — 2001 и 2002 годов рождения. По их словам, пневматическую винтовку ребята нашли в лесу и решили ее испытать.

Винтовку дети якобы нашли в лесу

Для этого они не нашли лучше й мишени, чем рейсовый автобус. Остановить его стрелки решили, перекрыв дорогу возле села Бугаевка бревном. Когда двигавшийся по дороге автобус остановился, открыли стрельбу.

В автобусе на тот момент находилось 12 пассажиров.

«Инцидент расследуют по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса — хулиганство. Подросткам сообщили о подозрении, но меру пресечения не избирали», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, недавно инцидент с рейсовым автобусом произошел на соседней Донетчине — он перевернулся на скользкой трассе после столкновения с легковушкой.

