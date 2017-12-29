В Киеве снизили тариф на услуги централизованного теплоснабжения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичного энергопоставщика «Киевэнерго» на отопление для населения на 4,1%. Об этом сообщает УНИАН.

В частности, для потребителей, в домах которых есть квартирный или домовой счетчик, тариф на услугу по централизованному отоплению установлен на уровне 1355,83 гривен за Гкал, а для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета — 31,55 гривен за квадратный метр отапливаемой площади (в месяц).

Все тарифы указаны с учетом НДС.

Напомним, в 2018 году электроэнергия для украинцев по решению той же НКРЭКУ, наоборот, подорожает.

Согласно прогнозу, в первом квартале оптовая рыночная цена вырастет на 9,5% и достигнет 1495,46 грн за 1 МВт/час (без НДС). Во втором квартале ожидается дополнительное повышение цены на 6,1%. Как ожидается, с второго по четвертый квартал оптовая рыночная цена будет составлять 1586,69 грн за 1 МВт/час (без НДС).