ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.29 декабря 2017

Наши киевские друзья отправились встречать Новый год на остров Пхукет в Таиланде. Однажды я уже рассказывал о том, как судьба уберегла нас от поездки в эту страну буквально за сутки до того, как на побережье острова, куда мы должны были прилететь, обрушились волны страшного цунами. Сила стихии была столь мощной, что вместе с людьми, машинами и постройками вода поднимала на высоту самых высоких пальм и дальше уносила в море, как бумажные кораблики из детской тетрадки, даже большущих, громко стонавших от бессилия слонов…

Когда мы через несколько лет оказались на Пхукете, многое из тех трагических событий местные жители уже постарались забыть, стереть из памяти. Добрые, улыбчивые, покладистые тайцы снова жили своей привычной жизнью, радушно встречая туристов со всего мира и производя известный своим высоким качеством каучук на бескрайних ухоженных плантациях. После морских прогулок и экскурсий на фермы пр разведению слонов мы с детьми по вечерам частенько отправлялись в столицу острова город Патонг.

Каждая поездка была настоящим путешествием. Во-первых, ехать приходилось на местных тук-туках (авторикшах), красные и желтые открытые фургончики которых выглядели как яркие передвижные рождественские елочки). Они светились множеством огней и музыка в них играла так громко, что мы совершенно не слышали друг друга. В вечернем Патонге всегда царила атмосфера праздника. Там все пели, пили, ели, гуляли. Посещали «цирковые» представления. Эти «цирки» там были буквально на каждом шагу и показывали в них такие необычные фокусы, которые восторг туристической публики, конечно же, вызывали, да вот только не все из них прилично даже пересказывать.

Но наибольшее впечатление на нас произвело посещение местного театра. Сразу замечу, что театр там действительно настоящий. Пусть даже с несколько простоватым репертуаром, но зато с замечательными актерами, обладающими просто уникальными танцевальными и вокальными способностями. Мы не сразу догадались, что все роли в спектакле — и мужские, и женские, и детские — исполняли только юноши. Просто юноши, ставшие в результате различных операций девушками, явление весьма распространенное и даже популярное в Таиланде. Нам рассказывали, что для мальчиков из бедных тайских семей традиционно есть только два пути вырваться из этой нищеты — тайский бокс и тайское «перевоплощение» в девушек, на которых, оказывается, существует очень большой спрос. Например, у крупных светловолосых скандинавов, приезжающих на Пхукет за «этим самым делом»…

Нам театральное выступление в общем-то понравилось. Только когда, после спектакля буквально все актеры вышли на улицу и с редкой готовностью бросились предлагать туристам свои объятия для селфи, мы скромно решили в этом не участвовать…

Но встретив вскоре на одном из американских сайтов сегодняшнюю прекрасную композицию, я, естественно, не мог отказать себе в удовольствии пополнить ею нашу фарфоровую коллекцию. Уж больно привлекательной она мне показалась. Да и все эти воспоминания о театральном Таиланде как-то сразу нахлынули вдруг.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И легкой светлой рождественской удачи. Она сегодня никому не помешает. Как всегда, искренне ваш.

ТАЙСКИЙ ТАНЕЦ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 2012 — 2017

Скульптор: José Santaeulalia

Размер: 40×34 cm

Лимитированная серия 3000 изделий