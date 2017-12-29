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В Москве пассажирский автобус врезался в людей на остановке

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

29.12.2017 9:12 310

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В пятницу, 29 декабря, в Москве пассажирский автобус врезался в людей на остановке. Погибли по меньшей мере два человека. Есть пострадавшие. Их число уточняется.

Трагедия произошла на улице Сходненская.

Напомним, 25 декабря в российской столице пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход. Погибли пять человек, более 10 получили травмы. Водитель выжил. Уже во время допроса ему стало плохо — перенес кровоизлияние в мозг.

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