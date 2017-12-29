В Москве пассажирский автобус врезался в людей на остановке
В пятницу, 29 декабря, в Москве пассажирский автобус врезался в людей на остановке. Погибли по меньшей мере два человека. Есть пострадавшие. Их число уточняется.
Трагедия произошла на улице Сходненская.
Напомним, 25 декабря в российской столице пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход. Погибли пять человек, более 10 получили травмы. Водитель выжил. Уже во время допроса ему стало плохо — перенес кровоизлияние в мозг.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване... ”