По Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

29 декабря по всей Украине, кроме восточных областей, Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, в Карпатах 19−24 м/с.

В Киевской области кроме сильного ветра до 20 м/с, ожидаются дожди, температура воздуха 7−9° тепла. Служба автомобильных дорог в регионе просит водителей учитывать предупреждение при планировании поездок.

Напомним, на новый год синоптики прогнозируют в Украине от +2° до -2° ночью, днем 1 января предполагается 0…+5°. Осадки возможны в Ривненской, Житомирской, Черниговской областях и в северных районах Киевской области