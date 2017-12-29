В пострадавшем от артобстрела боевиков Новолуганском уже отремонтировали 35 зданий

По состоянию на утро 29 декабря в обстрелянном боевиками 18 декабря Новолуганском восстановили 35 зданий. Об этом проинформировали в пресс-службе ГСЧС.

«По состоянию на 7 ч. 29 декабря в с. Новолуганское Бахмутского р-на, где 18 декабря в 18:08 произошел обстрел, силами ГСЧС восстановлены 35 зданий (остается восстановить 73, всего повреждены — 108)», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, к работам привлечены 5 единиц техники и 33 человека личного состава ГСЧС.

18 декабя наемники РФ обстреляли жилой сектор Новолуганского из «Градов». В результате обстрела были повреждены 5 пятиэтажных, 7 двухэтажных дома, общежитие, амбулатория, школа, детский сад и 41 частный дом. Первыми были отремонтированы школа и детский сад, а 21 декабря было завершено восстановление газо- и электроснабжения населенного пункта.

Напомним, 28 декабря энергетики и спасатели завершили восстановление энергоснабжения в Травневом и Гладосово, недавно вернувшихся под контроль Украины.

