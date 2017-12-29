Появилось видео наезда автобуса на остановку в Москве (видео)

В пятницу, 29 декабря, в Москве пассажирский автобус врезался в людей на остановке. Согласно первым сообщениям с места аварии погибли два человека. Однако МЧС России и ГИБДД опровергли данную информацию. В официальном заявлении говорится, что погибших нет. Пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь.

Появилось видео с места ДТП.