В застенках у боевиков на оккупированной территории остаются 108 украинцев - СБУ

По данным Службы безопасности Украины, в плену на оккупированных территориях находятся 108 человек. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак. Руководитель ведомства также уточнил, что боевики подтверждают присутствие у них 94 человек.

Как сообщает Укринформ, еще 402 человек СБУ считает пропавшими без вести. По словам Грицака, прояснить судьбу этих лиц СБУ попытается, опросив недавно освобожденных заложников.

Напомним, 27 декабря состоялось освобождение 74 заложников, долгое время удерживавшихся на оккупированных территориях. По прибытии в Киев освобожденные подтвердили, что в застенках у боевиков все еще остаются заложники — украинские военные и гражданские лица.