Стало известно, где бывшие заложники боевиков пройдут реабилитацию

Реабилитация бывших заложников пророссийских боевиков пройдут реабилитацию в Одессе. Об этом во время поездки в Одесскую область президент Украины Петр Порошенко, сообщает Радио Свобода. По его словам, реабилитация будет организована в военном госпитале.

«В Одесской области через несколько дней по моему приказу лучшие врачи, лучшие психологи будут помогать… украинцам, которые только что вернулись из тюрем оккупированного Донбасса. Они пройдут реабилитацию в военном госпитале, в лучшей клинике Украины, и вернутся домой», — сообщил президент в поселке Маяки.

Одновременно Порошенко заявил, что поручил немедленно возобновить переговоры с Россией об освобождении тех, кто до сих пор остается в плену.

Ранее в Киевском военном госпитале проинформировали, что к ним на лечение прибыли 24 освобожденных из плена. Также сообщалось о готовности провести реабилитацию в клинике Мечникова в Днепре.