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Петр Порошенко

Стало известно, где бывшие заложники боевиков пройдут реабилитацию

Инф. «ФАКТОВ»

29.12.2017 10:02 87

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Реабилитация бывших заложников пророссийских боевиков пройдут реабилитацию в Одессе. Об этом во время поездки в Одесскую область президент Украины Петр Порошенко, сообщает Радио Свобода. По его словам, реабилитация будет организована в военном госпитале.

«В Одесской области через несколько дней по моему приказу лучшие врачи, лучшие психологи будут помогать… украинцам, которые только что вернулись из тюрем оккупированного Донбасса. Они пройдут реабилитацию в военном госпитале, в лучшей клинике Украины, и вернутся домой», — сообщил президент в поселке Маяки.

Одновременно Порошенко заявил, что поручил немедленно возобновить переговоры с Россией об освобождении тех, кто до сих пор остается в плену.

Ранее в Киевском военном госпитале проинформировали, что к ним на лечение прибыли 24 освобожденных из плена. Также сообщалось о готовности провести реабилитацию в клинике Мечникова в Днепре.

На встрече с родственниками заложников президент Украины президент Украины гарантировал им оказание освобожденным медицинской и психологической помощи в т. ч. в депутатских палататах.

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