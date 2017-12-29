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Рабочие проверяют канализационный люк

В Татарстане женщина провалилась в канализацию и обнаружила там пропавшего ребенка

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

29.12.2017 10:05 1094

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В пятницу, 29 декабря, МЧС Татарстана сообщил о завершении поисков 10-летнего мальчика, который пропал в селении Черемшан. Ребенок исчез вечером 24 декабря.

К его поискам подключились волонтеры. Начальник Управления гражданской защиты Черемшанского района Гулия Яруллина, входившая в эту группу, упала в канализацию. Во время поисков в районе нежилых новостроек женщина не заметила из-за метели открытый канализационный люк и провалилась в канализационный колодец глубиной три метра.

Внизу она обнаружила пропавшего ребенка. «Мальчик кричал, пока были силы, затем лег на ледянки и стал засыпать», — отмечается в сообщении МЧС.

Яруллину госпитализировали с переломом поясничного позвонка. Ребенок также доставлен в больницу с сильным переохлаждением. По словам врачей, если бы мальчика нашли часом позже, он мог бы замерзнуть насмерть.

В поисках ребенка участвовали пожарные, полицейские и еще 120 волонтеров из числа местных жителей.

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