К освобожденным заложникам направили психологов и стоматологов - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что всем освобожденным заложникам будет оказана медицинская помощь.

«На данный момент 24 бывших заложника (военнослужащие) проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находятся в больнице Государственного управления делами. У многих — застарелые травмы головы, выбиты зубы, следы от пыток — многих сильно били в первые дни. Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги. Также Министерство социальной политики прорабатывает все технические детали, и в ближайшее время освобожденные получат единоразовую денежную помощь. Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями», — сообщила Геращенко.

По ее словам, многие интересуются, чем можно было бы помочь вернувшимся. «Это хорошая инициатива и мне кажется, больше всего они мечтают об отдыхе и маленьком путешествии с семьями. Поэтому можно подарить реализацию такой мечты. Ключевое — не забывайте в эти дни о семьях тех, кто еще остался (в заложниках на оккупированных территориях, — Ред.). Они сейчас требуют особой психологической поддержки и внимания», — отметила Геращенко и добавила, что продолжается работа над реализацией второго этапа освобождения.

Напомним, что ранее омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что переговоры с Российской Федерации об очередном обмене заложниками могут начаться в ближайшее время. По словам омбудсмена, велика вероятность, что диалог закончится успешно. Президент Петр Порошенко, в свою очередь, дал поручение продолжить переговоры об освобождении Сенцова, Сущенко, Кольченко, других заложников в России и на оккупированных территориях.

По данным СБУ, в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей остается 108 человек.