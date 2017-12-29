СБУ подтвердила российские корни хакерских атак на Украину в 2017 году

Служба безопасности Украины (СБУ) достоверно установила российское происхождение последних хакерских атак, которые были осуществлены осенью 2017 года на правительственные и инфраструктурные информационные системы. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил глава СБУ Василий Грицак.

«Сотрудники СБУ установили, что после открытия вредоносной программы реализовывался механизм полного удаленного управления пораженным компьютером. В частности, мы выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения „DarkTrack“ после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием с российскими IP-адресами», — рассказал глава спецслужбы, пояснив, что фактически подконтрольные Кремлю хакеры получали возможность скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и получать с них информацию.

Кроме того, были зафиксировалы организованные спецслужбами РФ кибератаки двумя разновидностями вируса типа PSCrypt.

«После запуска приложения загружался вредоносный файл, который шифровал содержимое дисков и размещал на рабочем столе информацию о необходимости оплаты средств для дешифровки через анонимные электронные счета, и в большинстве случаев эти фишинговые электронные письма поступали через российские почтовые сервера», — конкретизировал глава спецслужбы.

4Напомним, 27 июня украинские компании и госучреждения попали под массированную кибератаку. Тысячи компьютеров поразил вирус mbr locker 256, который на мониторе именует себя Petya.А. В июле был подписан закон об освобождении от штрафов налогоплательщиков, которые не подали налоговые накладные из-за кибератаки.