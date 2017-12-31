Чтобы задобрить Желтую Земляную Собаку, поставьте на почетном месте красивую мисочку с косточкой

Хозяйкой предстоящего 2018 года будет Желтая Земляная Собака. Это животное олицетворяет собой справедливость, оно никогда не предаст. Поэтому в год правления Собаки все будет четко и справедливо. В 2018-м можно смело приниматься за любые дела. Стихия Земли связана с законами и традициями, поэтому в предстоящем году важно придерживаться своих принципов. Желтый цвет ассоциируется с энергией солнца, которое заряжает нас позитивом, бодростью и хорошим настроением.

В 2018 году будут цениться такие качества, как дружелюбие, порядочность, верность. Даже в общении с конкурентами не стоит лицемерить и отступать от правил. К любому делу в предстоящий период следует подходить творчески. Для людей интеллектуальных профессий будет гореть зеленый свет.

Сказочные перемены ждут многих и на любовном поприще. В год Желтой Собаки ожидается много свадебных церемоний. Пары, создавшие семью в наступающем году, могут рассчитывать на долгий и крепкий союз. Дети, рожденные в этот период, будут отличаться крепким здоровьем, веселым нравом, высоким интеллектом. Чтобы 2018 год принес счастье и всяческие блага, нужно не заводиться по мелочам, не кусаться, верить людям и не рычать, а решать вопросы дипломатично и терпеливо.

Традиционные рестораны, шумные ночные клубы не слишком подходят для встречи года Собаки

2018 год обещает порадовать человечество важными открытиями, которые коснутся сферы медицины. По статистике, в год Собаки не начинались крупные войны, восстания, революции. Подобные события наоборот заканчивались в этот период. Стихия Земли является символом материнства, плодородия, изобилия. Поэтому те, кто в новогоднюю ночь сумеет расположить к себе Собаку, по мнению астрологов, смогут получить от нее поддержку во всем.

Отмечать новогодний праздник лучше всего в кругу близких людей. Отлично, если за новогодним столом соберется вся семья. При этом желательно обойтись без особого шика. Обстановка должна быть прежде всего домашней и уютной. Традиционные рестораны, шумные ночные клубы и другие увеселительные заведения не слишком подходят для встречи года Собаки.

Продумывая наряд для новогодней ночи, помните, что должна быть выдержана цветовая гамма. Лучше всего остановиться на одном или двух основных оттенках. Допустимо и смешение цветов. Главное, чтобы наряд не был аляповатым и безвкусным. Традиционными цветами 2018-го являются желтый, песочный, оливковый, коричневый, золотистый, кофейный. Белый, кремовый, молочный тоже можно иметь в виду при выборе новогоднего платья. Глубоких декольте, высоких разрезов, слишком откровенных нарядов Собака не любит, ведь ее основные качества — сдержанность, скромность, целомудрие. Модницы могут сделать ставку на бархатные и шифоновые платья коньячного цвета. Украшения тоже следует выбирать скромные. Помпезности и откровенной вычурности Собака не приемлет. Можно остановить выбор на изящных ювелирных изделиях, удачно подобранных к одежде. Неплохо, если ваш наряд будет декорирован меховыми элементами. Новогодний образ можно освежить украшениями из дерева. Этот материал характеризуется природной теплотой и широкой гаммой коричнево-золотистых вариаций.

Наличие дорогостоящих гастрономических изысков будет излишним

Учитывая, что Собака неприхотлива в еде, новогодние блюда должны быть самыми обычными. Красиво оформить их можно и даже нужно, но наличие дорогостоящих гастрономических изысков будет излишним. Приготовьте как можно больше мясных блюд, ведь они составляют основное меню Собаки. На первое можно подать суп с фрикадельками и куриными сердечками, шурпу или рассольник с почками. Подойдет также сборная солянка с различными видами колбас и мяса. Неплохо будет смотреться на праздничном столе и борщ с телятиной. На горячее приготовьте печень, котлеты, отбивные, гуляш, голубцы, запеченную утку или курицу. Позаботьтесь также о том, чтобы на праздничном столе были различные мясные и колбасные нарезки. Не забудьте о сале с прослойками мяска. Привычные оливье, мимоза, сельдь под шубой просто необходимы.

Смело выставляйте на праздничный стол традиционные десерты: торты, пирожные, фруктовые салаты. Отлично, если найдете время и испечете пряники или печенье в виде фигурок собаки. Это поможет наладить контакт с покровительницей года. В отношении спиртных напитков ограничений нет. Главное — соблюдать меру. Праздновать Новый год в состоянии опьянения недопустимо. Хозяйка года может лишить вас из-за этого всяких благ — стабильной прибыли, успеха на профессиональном поприще. Из сладких напитков можно выставить компоты, морсы, фреши, кисели.

Не забудьте задобрить хозяйку года, поставив на почетном месте красивую мисочку с косточкой, потрошками. Своими руками можно смастерить будочку для четвероногой покровительницы и поставить ее рядом. Стильно будут смотреться фигурки собачки, щенков, изготовленных собственноручно. Для этого можно использовать ткань, дерево, пенопласт, картон, пластилин. Проявите фантазию — Собака поощряет находчивость и смекалку. Поскольку Собака любит простоту, можно воспользоваться деревянной или глиняной посудой, Если такой возможности нет, поставьте обычную. Скатерть для стола желательно подобрать, исходя из цветовой гаммы года. Салфетки стоит декорировать изображением Собаки.

Какой же Новый год без свечей? Обязательно поставьте их на праздничный стол. Желательно, чтобы они были белого, желтого или золотистого цвета. Украшая жилище к Новому году, не бойтесь проявлять фантазию, ведь Собака любит креативных и творчески развитых людей, благоволит им и всячески помогает. На первом месте среди украшений вашего дома должны стоять предметы и вещи, представляющие ценность для всей семьи. Это могут быть самовар, чайный сервиз, вазы. Вещи из прошлого подойдут любых расцветок, веди они сами по себе несут смысловую нагрузку. Традиционные украшения (гирлянды, серпантин, конфетти) являются вспомогательными и призваны дополнить основной художественный замысел.

Но самое важное в новогоднюю ночь — хорошее настроение. Простите всех, на кого таили обиду, извинитесь перед теми, кому сказали нелестные слова и пообещайте себе быть дружелюбным, терпеливым, верным для близких, друзей и всех хороших людей. И удача непременно будет улыбаться вам в течение предстоящих 365 дней.

Подготовил Петр КОТОВ