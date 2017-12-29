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Запрещенный доступ

Министерство образования закрывает доступ к российским сайтам во всех учебных учреждениях Украины

Инф. «ФАКТОВ»

29.12.2017 14:10 143

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Министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.

По данным «Украинской правды», ограничения призваны не допустить нанесения «вреда интересам Украины в информационной безопасности». При этом они не распространяются на исключительные ситуации, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

Минобразования обязали ограничить доступ к доменных зон «.ru» и «.ру» и использование российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex.

Напомним, в начале 2018 года Министерство информационной политики намерено расширить список санкционных российских сайтов.

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