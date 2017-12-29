Президент запустил второй этап судебной реформы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине.

«Это — второй этап судебной реформы. Первой этап завершен, как я и обещал, формированием нового Верховного Суда, который был создан с помощью беспрецедентно прозрачного конкурса, благодаря большой работе Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и при активном участии общественности», — заявил, подписывая указы, Порошенко.

По его словам, второй этап реформы преследует четкие позиции — приближение судов и правосудия к людям. «У нас не может быть больше районов без судов и судов без судей», -- отметил глава государства. Он выразил надежду, что подписанные указы помогут людям «найти правду и защитить свои права».

Президент Украины также сообщил, что сейчас происходит процесс ликвидации, реорганизации и создания новых судов и заполнение должностей людьми, которые проходят систему оценки и антикоррупционную проверку. «Идите, участвуйте, проходите конкурсы, сдавайте экзамены и приступайте к работе. Это наше с вами дело. Это не дело отдельно Высшей квалификационной комиссии, отдельно Высшего совета правосудия, или отдельно общественности, или отдельно президента. Это дело страны», -- подчеркнул Порошенко и призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах.

А заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов сообщил, что будут созданы окружные хозяйственные суды, а вместо судов в районах — окружные суды. «Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции», -- добавил он.

В свою очередь, председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк отметил, что совет в рамках действующей процедуры обработал и предоставил консультации по проектам соответствующих указов. Он подчеркнул, что принятие такого решения даст более четкую структуру судебной системы. «Я считаю, что это будет основой для стратегического планирования развития судебной системы», — отметил Бенедисюк.

Напомним, согласно социологическим опросам, 12,6% украинцев относятся позитивно к судебной реформе 2017 года.