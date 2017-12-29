В Японии поступило в продажу «дерево-когтеточка» для котов за 9570 долларов (фото)

Японские дизайнеры люксового бренда RINN создали «дерево"-когтеточку для кошек. Стоимость новинки — 9570 долларов. Отмечается, что средняя годовая аренда небольшой квартиры в Токио обходится немного дешевле.

Своеобразный «домик» для игры домашнего любимца сделан вручную из натуральной деревесины и скандинавского текстиля. Основание «дерева» изготовлено из настоящего греческого мрамора, который не только придает устойчивость конструкции высотой 1,83 метра, но и позволяет кошке охладиться в жару. Для сборки когтеточки использовался старинный японский метод, позволяющий обходиться без гвоздей.

Три из 22 кошачьих домиков уже проданы.