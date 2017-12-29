Настя Каменских сыграет главную роль в новом фильме Владимира Зеленского (фото)

Лидер «Квартала» Владимир Зеленский объявил о съемках своего нового фильма — романтической комедии «Он и Она». Юморист является режиссером картины, авторами сценария — Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Причем, средства на съемки фильма выделило Госкино, которое не так давно запретило к показам на территории Украины популярного проекта «Студии Квартал» сериала «Сваты».

Бюджет комедии «Он и Она» составляет 35 млн 960 тыс. 400 грн. Из них 17 млн 620 тыс. 596 грн. предоставляет Госкино.

«Муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, что не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства», — сообщает пресс-служба «Квартала».

Известно, что главную роль в фильме сыграет популярная певица Настя Каменских, а ее мужа — Владимир Зеленский.

Релиз фильма запланирован на февраль 2019-го года