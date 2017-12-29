СБУ задержала боевика, конвоировавшего пленных украинских военнослужащих
СБУ задержала на территории Луганской области украинца, который подозревается в том, что в 2014 году воевал в рядах так называемых вооруженных формирований «ЛНР».
«Он занимал должность помощника главаря незаконного вооруженного формирования „Рим“, вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и других подразделений, привлеченных к проведению АТО. Также указанное лицо подозревается в незаконном удержании, конвоировании и проведении допросов пленных украинских военнослужащих», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Гражданину Украины вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258−3 (участие в террористической организации) и частью 2 статьи 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
«Следственный судья Печерского районного суда Киева рассматривает ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», — информируют в СБУ и добавляют, что за инкриминируемые гражданину преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества.
Возможно, именно об этом гражданине заявлял и глава СБУ Василий Грицак, который рассказал, что недавно задержанный спецслужбами боевик может прояснить судьбу наших сограждан, находящихся в заложниках на оккупированных территориях Донбасса и вывезенных в Россию.
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