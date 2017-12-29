﻿

USD 28.07
RSS
СБУ

СБУ задержала боевика, конвоировавшего пленных украинских военнослужащих

Ирина ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ»

29.12.2017 15:10 435

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

СБУ задержала на территории Луганской области украинца, который подозревается в том, что в 2014 году воевал в рядах так называемых вооруженных формирований «ЛНР».

«Он занимал должность помощника главаря незаконного вооруженного формирования „Рим“, вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и других подразделений, привлеченных к проведению АТО. Также указанное лицо подозревается в незаконном удержании, конвоировании и проведении допросов пленных украинских военнослужащих», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Гражданину Украины вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258−3 (участие в террористической организации) и частью 2 статьи 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

«Следственный судья Печерского районного суда Киева рассматривает ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», — информируют в СБУ и добавляют, что за инкриминируемые гражданину преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества.

Возможно, именно об этом гражданине заявлял и глава СБУ Василий Грицак, который рассказал, что недавно задержанный спецслужбами боевик может прояснить судьбу наших сограждан, находящихся в заложниках на оккупированных территориях Донбасса и вывезенных в Россию.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии