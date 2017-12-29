Руслана возрождает свою традицию Рождественских проектов (фото)

Впервые после десятилетнего перерыва Руслана представит свой новый Рождественский проект.

С 1996 года Руслана создала несколько музыкальных проектов с участием известных рок-музыкантов, камерного оркестра и хора, украинских звезд. Певица создала фильмы «Путешествие в детство», «Рождество с Русланой», «Последнее Рождество 90-х», «Рождественские легенды», «На Рождество к Львовскому. Рождественские легенды-2», в которых показала сказочную атмосферу Львова и древние легенды Карпат.

6 января 2018 года Руслана презентует новый проект — «Святое Рождество. Молитва Света». В акустике храма Руслана вместе с мужским хором исполнят молитвы службы, возрождая традиции духовного пения Византийского периода. Праздничное богослужение с Русланой состоится в Конотопе в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Певица будет дирижировать хоровой капеллой имени Ревуцкого, которая исполнит произведения классиков украинской духовной музыки Леонтовича, Бортнянского, Вербицкого.

«Вместе с настоятелем Собора Рождества Пресвятой Богородицы (Конотоп) отцом Павлом мы готовим особенную службу. Я впервые представлю свой новый проект „Молитва Света“, посвященный традициям украинской хоровой духовной музыки. Сейчас у нас идут репетиции с одним из лучших мужских хоров», — рассказала Руслана.

Напомним, с предновогодними и новогодними мероприятиями в Киеве можно ознакомиться в афише на «ФАКТАХ».