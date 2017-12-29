Депутату Дзензерскому запретили выезжать за границу из-за долга

Народному депутату Денису Дзензерскому запретили выезд за границу в связи с задолженностью перед банком. Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

Как сообщают «Українські новини», согласно материалам суда задолженность депутата по кредитному договору перед банком «Кредит Днепр» составляет 10,9 млн долларов. Обращение в суд направил департамент исполнительной службы Министерства юстиции.

Просьбу госисполнителя суд удовлетворил частично: выезд за границу временно запрещен, но загранпаспорт решено не изымать.

В материалах дела содержатся пояснения депутата, согласно которым с августа 2015 года с его зарплаты отсчитывается 20% в пользу взыскателя.

Напомним, ранее в Ривненской области госисполнители добились запрета на выезд за границу для лиц, имеющих задолженность.