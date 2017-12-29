Тина Кароль обнажила грудь для обложки глянцевого журнала

Тина Кароль стала первой за последние девять лет украинской звездой, украсившей обложку журнала Harper’s BAZAAR. Популярная певица снялась в нескольких образах, позируя в нарядах от мировых брендов, а на обложке появилась в пальто на голое тело, обнажив грудь. Также Тина рассказала о личной жизни и отношении к мужчинам.

«Как девочка, я понимаю, что мужчина нужен. Но, общаясь с женщинами взрослее и мудрее, замечаю, что можно прожить полноценную жизнь и без него. Если мужчина — опора, то да — с таким обретаешь еще большую силу, но, если он обуза — теряешь себя. Жизнь с мужчиной -„якорем“ невыносима. Прощай, игра! Прощай, молодость! Это касается и женщин. Партнеры должны вдохновлять друг друга, а не обрезать крылья, как бы банально это сейчас ни прозвучало. Для чего нужен мужчина? Чтобы направлять женщину, но не управлять ею. Для здоровья — психологического и физического», — считает Тина Кароль.

Также певица рассказала, что для нее значат деньги:

«Для меня это совсем не бизнес — все заработанные мною деньги вкладываю в дело либо отдаю на благотворительность. Более того, в целом я против накопления денег. Они лишь инструмент, с помощью которого можно сделать свой мир и мир других лучше. Та же история с творчеством, сценой. Это круговорот. Если не отдаешь — не получаешь взамен ничего. Жадные люди (неважно, материально или эмоционально) теряют всегда намного больше. Щедрые — получают вдвойне. Я не скуплюсь отдавать свою энергию другим. Сам процесс мне приносит удовольствие, но только в том случае, когда вижу результат. Если не понимаю, зачем я это делаю, то тратить энергию зря не буду.

Все люди равны, я ко всем отношусь с должным уважением, неважно, кто передо мной — журналист, олигарх или уборщица. Самое смешное, что именно последняя обычно оказывается мудрее всех. Я не тщеславна, мне не нужно никому ничего доказывать. А «непросто» — это скорее о том, что я довольно закрытый человек, интроверт. Люди к таким относятся настороженно и не всегда понимают, а еще часто видят в них то, что на самом деле скрывают в себе".

Напомним, в новогоднюю ночь у Тины Кароль запланировано сразу четыре выступления в Киеве.