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Одна из яичниц Мишель&nbsp;— волк, воющий на Луну

Жительница Мексики создает произведения искусства из...яичницы (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

29.12.2017 16:49 201

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Жительница Мексики Мишель Балдини создает из яичницы, которую она готовит себе на завтрак, настоящие произведения искусства. И выкладывает снимки получившихся шедевров в соцсети Instagram. Мишель, художница по профессии, превращает желтки и белки в фигуры людей и животных, силуэты континетов и стран, а также известные логотипы.

А в одной из яичниц Мишель отобразила известную картину Ван Гога «Звездная ночь».

Фотографии набирают тысячи «лайков». Пользователи сети, правда, интересуются у мексиканки, действительно ли она съедает такие художественные яичницы и, если таки да, то не жалко ли ей уничтожать такую красоту.

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