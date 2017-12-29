Жительница Мексики создает произведения искусства из...яичницы (фото)
Жительница Мексики Мишель Балдини создает из яичницы, которую она готовит себе на завтрак, настоящие произведения искусства. И выкладывает снимки получившихся шедевров в соцсети Instagram. Мишель, художница по профессии, превращает желтки и белки в фигуры людей и животных, силуэты континетов и стран, а также известные логотипы.
А в одной из яичниц Мишель отобразила известную картину Ван Гога «Звездная ночь».
Фотографии набирают тысячи «лайков». Пользователи сети, правда, интересуются у мексиканки, действительно ли она съедает такие художественные яичницы и, если таки да, то не жалко ли ей уничтожать такую красоту.
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