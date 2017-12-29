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анна музычук

Рекорд года: пост шахматистки Анны Музычук признали самым популярным в украинском сегменте Facebook

Инф. «ФАКТОВ»

29.12.2017 16:50 269

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Кроме достижений в шахматах украинская гроссмейстер Анна Музычук установила рекорд популярности в социальных сетях. Ее пост о бойкоте чемпионата по шахматам в Саудовской Аравии стал самым популярным в истории украинского сегмента Facebook.

Как сообщает Watcher, за первые четыре дня пост украинской шахматистки набрал более 100 тыс лайков, 13 тыс. комментариев и почти 50 тыс распространений. На сегодня у публикации 108 тыс. лайков, свыше 18 тыс. комментариев и 64 тыс. репостов.

Пост в Facebook касался решения Анны не ехать на чемпионат, несмотря на то, что это грозит утратой сразу двух чемпионских титулов. «Несмотря на рекордный призовой фонд, я не собираюсь играть в Эр-Рияде», — написала Музычук.

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