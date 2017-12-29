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СБУ

В СБУ признали, что поймали далеко не всех завербованных РФ украинских чиновников

Инф. «ФАКТОВ»

29.12.2017 17:03 108

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Приоритетом российских спецслужб является вербовка украинских чиновников высшего ранга. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Россия использует любые механизмы, чтобы вмешиваться в наши дела, и, конечно же, для нее является приоритетом вербовка топовых чиновников, правоохранителей, судей, депутатов», — рассказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, таким образом страна-агрессор хочет не только получать информацию, но и пытаться формировать общественное мнение, влиять на политические процессы в Украине.

«Чем больше увеличивается уровень нашего противодействия, тем больше возрастают усилия России по агентурному проникновению в органы власти нашего государства», — отметил глава СБУ.

В этом контексте он заявил, что еще обязательно будут задержания, подобные раскрытию служащего Кабинета министров Станислава Ежова, работавшего на Кремль.

Грицак также сообщил, что вербовочные работы российские спецслужбы проводят как с нашими согражданами, попавшими в плен к боевикам, так и с теми, кто ездит в Россию на заработки.

«Такие вербовочные подходы, и я тут не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в Российской Федерации. Говорят о нескольких миллионах украинцев, которые находятся в РФ, и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы на сегодня раскрыли», — признал глава СБУ.

Напомним, ранее Грицак заявил, что украинцев, освобожденных в результате обмена пленными, обязательно проверят на предмет их вербовки российскими спецслужбами.

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