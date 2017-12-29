В СБУ признали, что поймали далеко не всех завербованных РФ украинских чиновников

Приоритетом российских спецслужб является вербовка украинских чиновников высшего ранга. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Россия использует любые механизмы, чтобы вмешиваться в наши дела, и, конечно же, для нее является приоритетом вербовка топовых чиновников, правоохранителей, судей, депутатов», — рассказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, таким образом страна-агрессор хочет не только получать информацию, но и пытаться формировать общественное мнение, влиять на политические процессы в Украине.

«Чем больше увеличивается уровень нашего противодействия, тем больше возрастают усилия России по агентурному проникновению в органы власти нашего государства», — отметил глава СБУ.

В этом контексте он заявил, что еще обязательно будут задержания, подобные раскрытию служащего Кабинета министров Станислава Ежова, работавшего на Кремль.

Грицак также сообщил, что вербовочные работы российские спецслужбы проводят как с нашими согражданами, попавшими в плен к боевикам, так и с теми, кто ездит в Россию на заработки.

«Такие вербовочные подходы, и я тут не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в Российской Федерации. Говорят о нескольких миллионах украинцев, которые находятся в РФ, и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы на сегодня раскрыли», — признал глава СБУ.

Напомним, ранее Грицак заявил, что украинцев, освобожденных в результате обмена пленными, обязательно проверят на предмет их вербовки российскими спецслужбами.