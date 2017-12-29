Убегая от погони, валютный мошенник разбрасывал по дороге тысячи долларов

В грабеже и мошенничестве в особо крупном размере обвиняется 17-летний подросток, трижды уносивший крупные суммы от желавших обменять валюту киевлян. В четвертый раз ему не повезло, несмотря на то, что он разбрасывал тысячи долларов, убегая от преследователей.

Задержали парня в сентябре. Женщина, откликнувшаяся на объявление на сайте «Минфин», решила по выгодному курсу обменять валюту. Придя в обменник на Оболонском проспекте, она отдала кассиру 20 тыс. долларов. Однако тот, пересчитав деньги, вышел в соседнее помещение и долго не возвращался.

«Заподозрив неладное, женщина вышла на улицу и увидела, как кассир спрыгивает с крыши киоска и убегает. На крики о помощи отозвались прохожие, бросившиеся вдогонку беглецу. Тот же, пытаясь отвлечь преследователей, разбросал перед ними несколько тысяч долларов. Однако один из прохожих все же его задержал и удерживал до подъезда полиции», — рассказала «ФАКТАМ» сотрудник пресс-службы прокуратуры Киева Ольга Постолюк.

Как пояснил правоохранителям задержанный учащийся агротехнического лицея, приехав из Чернигова на каникулы в Киев, он познакомился с мужчиной и женщиной, которые предложили ему заработать. Они по объявлениям искали подходящие помещения, в которых организовывали киоски по обмену валюты. В стенах и потолках киосков прорезали выходы, через которые исполнявший роль кассира подросток убегал.

Так им трижды удалось обмануть клиентов — дважды в июле и раз в августе. Однако такой же трюк в начале сентября не удался. Всего подозреваемому в грабеже и мошенничестве инкриминируют завладение 3 млн 876 тыс. грн.

Обвинительный акт относительно него передан в суд. Парню грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы по его сообщникам выделены в отдельное производство.

Напомним, подобным видом мошенничества в Киеве промышлял и 21-летний уроженец Запорожской области. Перед тем, как его задержали, парень успел обмануть граждан на 0,5 млн грн.