Не все освобожденные из плена являются «героическими героями» – Бирюков

Среди украинцев, освобожденных из плена боевиков в результате обмена, 14 человека являются дезертирами, которые добровольно покинули свои воинские подразделения. Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков.

«Все службы, ведомства, группы и так далее, все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все „героические герои“. Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей», — написал он на своей страничке в Facebook.

По словам Бирюкова, изначально этих людей не хотели вести в Киев вместе с остальными заложниками. Однако потом приняли решение оставить их в общей группе для встречи с родственниками.

«А потом, в том числе и из гуманных соображений в отношении родственников, было принято решение не разделять этих заложников на этапе встречи», — рассказал Бирюков.

Он отметил, что по этим людям будет вестись следствие. Единоразовую материальную помощь до окончательного решения суда им выплачивать не будут.

При этом Бирюков подчеркнул, что «украинская сторона ставит перед собой цель освободить всех пленных, независимо от обстоятельств и возможных проступков, совершенных ими».

«Мы не бросаем своих. Не выбираем „качество“. Не обсуждаем „обстоятельства“. Если наш сидит в плену, вне зависимости от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения. Это, кстати, общемировая практика, касающаяся заботы государства про любого своего гражданина. Не все у нас гладко в государстве, но над этим работали и работают», — отметил советник президента.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и террористическими «Л/ДНР». Прошел он по формуле «73/233».