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Горящий дом

Страшный пожар в Нью-Йорке устроил ребенок, игравший с кухонной плитой

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

29.12.2017 19:43 261

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Власти Нью-Йорка назвали причину страшного пожара в районе Бронкс, вспыхнувшего вечером 28 декабря и унесшего жизни по меньшей мере 12 человек, в том числе четырех детей. По словам мэра города Билла да Блазио, пожар устроил игравший с кухонной плитой трехлетний ребенок, оставленный без присмотра. Причем мать успела схватить поджегшего кухню сына и его двухлетнего брата и спастись вместе с ними, выбежав из квартиры. При этом, как сообщает New York Daily, она в спешке оставила дверь распахнутой, создав условия для быстрого распространения огня по лестницам здания. Все пять этажей вспыхнули буквально за считанные секунды. «Лестница сыграла роль дымовой трубы», — говорят пожарные.

«На данный момент мы, к сожалению, полагаем, что инцидент произошел из-за неосторожной игры ребенка с плитой на первом этаже», — сказал градоначальник, назвавший пожар самым страшным в Нью-Йорке за последние 25 с лишним лет.

Как сообщил глава пожарного департамента Нью-Йорка Дэниэл Найгро, самой старше жертве пожара — более 50 лет, самой младшей — всего год. Мать годовалой малышки пыталась укрыться со своими двумя детьми в ванне: погибли все трое.

Жители сгоревшего дома, которым удалось благополучно эвакуироваться, временно разместились в ближайшей школе и даже в расположенном неподалеку зоопарке Бронкса.

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