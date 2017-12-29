﻿

USD 28.07
RSS
Война на Донбассе

Хроника АТО: боевики продолжают провоцировать украинских воинов

Инф. «ФАКТОВ»

29.12.2017 19:52 34

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

На протяжении сегодняшнего дня российско-оккупационные войска совершили два обстрела позиций украинских военнослужащих.

Как сообщают в пресс-центре штаба АТО, в районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка на Донецком направлении боевики провоцировали украинских воинов из гранатометов и стрелкового оружия.

На провокации украинские военнослужащие не отвечали.

На других участках линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 28 декабря оккупационные войска совершили шесть обстрелов позиций наших войск, один украинский воин получил ранения.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии