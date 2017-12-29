Хроника АТО: боевики продолжают провоцировать украинских воинов

На протяжении сегодняшнего дня российско-оккупационные войска совершили два обстрела позиций украинских военнослужащих.

Как сообщают в пресс-центре штаба АТО, в районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка на Донецком направлении боевики провоцировали украинских воинов из гранатометов и стрелкового оружия.

На провокации украинские военнослужащие не отвечали.

На других участках линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 28 декабря оккупационные войска совершили шесть обстрелов позиций наших войск, один украинский воин получил ранения.