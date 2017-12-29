Органы австралийского подростка, погибшего под штангой, спасли жизнь семи человек

В пятницу, 29 декабря, британская газета The Daily Mail сообщила об удивительном случае, который произошел в австралийском городе Брисбен. Некоторое время тому назад здесь нелепо погиб 15-летний подросток. Его родители, ни секунды не колеблясь, дали разрешение врачам использовать органы сына как донорские. И вот теперь мать мальчика рассказала, что уже спасены жизни семи человек — троих детей и четверых взрослых!

Бен Шоу занимался в спортзале. Лежа на спине, он поднимал над собой 98-килограммовую штангу. Неожиданно подросток не удержал снаряд. Штанга упала ему на шею! Придавленный ею, Бен пролежал около 30 минут. Только потом другие посетители спортзала заметили мальчика и бросились на помощь.

Шоу забрала бригада скорой помощи. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Бена подключили к системе искусственного жизнеобеспечения. Однако спустя трое суток стало ясно, что спасти подростка не удастся. Родители, посоветовавшись с врачами, разрешили отключить систему. И тогда же подписали документы на использование его органов в качестве донорских.

Бен Шоу

Дэйла Шоу, мать Бена, заявила теперь: «Наш мальчик был замечательным добрым человеком. Его не вернешь. Но я и мой муж уверены, что Бен счастлив там, наверху, зная, что он спас несколько жизней».

«Это удивительное чувство — осознавать, что смерть твоего ребенка вернула радость и счастье другим семьям. У других детей и их родителей появилась надежда», — добавила Дэйла.

Врачи рассказали, что список людей, спасенных благодаря Бену, еще не завершен. Его сердечные клапаны в будущем будут пересажены еще троим детям, когда это потребуется. Кроме того, органы мальчика пересадили еще двоим взрослым, и эти операции помогли восстановить им зрение.