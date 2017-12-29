Суд тайно продлил меру пресечение фигуранту «Дела 2 мая», россиянину Мефедову (фото)

Приморский районный суд Одессы продлил срок пребывания под стражей гражданину Российской Федерации, фигуранту дела «2 мая» Евгению Мефедову до 18 января. Такое решение, по словам экспертов, является промежуточным, поскольку приурочено к дате окончанию срока досудебного расследования.

Стоит отметить, что сегодняшнее слушание по непонятным причинам проходило в закрытом режиме. Еще до начала заседания суда возле зала собрались несколько десятков человек — журналисты и активисты. Однако перед входными дверями стали правоохранители, перекрыв им дорогу. Свои действия силовики не объясняли.

После препирательств с собравшимися, полицейские отошли в сторону, но… двери зала судебного заседания оказались запертыми изнутри. А когда их все же открыли, желающие войти «уперлись» в мощную металлическую решетку. Между тем, было видно, что внутри находятся все участники процесса.

Завидев толпу, судья Роман Гончаров объявил перерыв, а адвокат Мефедова Валентин Рыбин заявил, что заседание решено проводить в закрытом режиме. Об этом же сказал журналистам судья Гончаров, который должен избрать меру пресечения.

После того, как он прервал заседание и вышел из зала журналисты не покинули административное здание. На протяжении длительного времени представители различных СМИ разыскивали Гончарова и председателя райсуда, намереваясь узнать, по какой причине их не пустили на заседание, которое изначально не объявлялось закрытым.

Позже судья заявил журналистам, встретившим его в коридоре, что заседание будет закрытым и это сделано по ходатайству представителя прокуратуры.

«Суд принял решение на основании ст. 222 и 227 Уголовно-процессуального кодекса. Прокурор обосновал свое ходатайство тайной следствия», — заявил Гончаров, отказавшись от дальнейших комментариев.

Отвечая на вопрос, почему людей не допустили в зал, когда заседание еще не было официально закрытым, он сказал, что «не возражал и ничего не знал». Судья также не стал комментировать действия заблокировавших вход правоохранителей, заявив: «Все вопросы — к полиции». Заседание в присутствии активистов и журналистов он проводить отказался.

От комментариев отказались и представители прокуратуры, которые также утверждают: ничего не знали о закрытой двери и сильный стук в нее не слышали.

Как сообщали «ФАКТЫ», один из основных фигурантов «дела 2 мая» гражданин РФ Евгений Мефедов, которого увезли из СИЗО и предполагали освободить в рамках процедуры обмена украинских заложников, был возвращен под стражу.

«Дело 2 мая» касается событий 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда в результате массовых беспорядков погибли 48 и пострадали около 300 человек. Один из фигурантов дела — россиянин Евгений Мефедов. Ему предъявлены подозрения в сепаратизме и организации массовых беспорядков. По данным досудебного следствия, россиянин осуществлял в том числе антигосударственную, подрывную и диверсионную деятельность, направленную на разжигание национальной розни.