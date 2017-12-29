Украина не собиралась отпускать арестованных россиян в ходе обмена заложниками

В ходе обмена пленными, который прошел 27 декабря, украинская сторона не собиралась отпускать осужденных в нашей стране граждан Российской Федерации. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

«Это была четкая позиция украинских переговорщиков в Минском процессе. Под освобождением, которое предусмотрено „минскими соглашениями“, где звучит фраза „всех на всех“, подразумевается освобождение тех лиц, которые лишены свободы в связи с конфликтом, а не в связи с событиями в Харькове, на Майдане, в Киеве, в Одессе», — отметила она.

Омбудсмен указала, что на данный момент в Украине содержатся до 320 граждан Российской Федерации, которые осуждены за различные преступления.

«Это не только те, которые связаны с конфликтом на Донбассе. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Около 20 лиц — это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные — это лица, которые совершили определенные уголовные преступления на украинской территории», — сказала Лутковская.

Она также сообщила, что среди задержанных есть и российские кадровые военные, «приблизительно помню 11−12 фамилий, где-то так, в среднем».

Напомним, ранее Лутковская заявила, что следующие переговоры об обмене заложниками пройдут быстрее и эффективнее.