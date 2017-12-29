Накануне обмена пленными боевики начали массово брать новых заложников – Геращенко

Количество украинских заложников у террористических Донецкой и Луганской «народных республик» за несколько дней до обмена пленными выросло до 177 человек. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«За последнюю неделю мы увидели такую ​​тревожную тенденцию, будто нарочно хватают и хватают, чтобы расширить список пленных и просто шантажировать этим Украину. И список увеличился до 177 человек за счет, в первую очередь, гражданского проукраински настроенного населения», — сказала она в интервью «5 каналу».

По ее словам, украинская сторона не знает, где боевики удерживают этих людей.

«И другая сторона не подтверждает, что эти люди есть. Вот из этого списка нам подтверждали до последнего на Минской группе только 97 человек. И мы счастливы, что из этого подтвержденного списка мы освободили 74», — отметила Геращенко.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и террористическими «Л/ДНР». Прошел он по формуле «73/233». При этом одна женщина отказалась ехать на подконтрольную Украине территорию, поскольку ее близкие остались в оккупированном Донецке.