Обнародованы указы президента о ликвидации и создании судов

На сайте президента Украины обнародованы указы о ликвидации и создании местных судов в Украине, которые предусматривают начало второго этапа судебной реформы.

Так, согласно указу № 449 «О ликвидации и создании местных общих судов», в Украине ликвидируются 117 районных судов и вместо них образуются 50 окружных судов.

В частности, ликвидированы все 10 райсудов Киева — Печерский, Соломенский, Голосеевский, Подольский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Деснянский и Шевченковский.



Вместо них создали Первый окружной суд (Деснянский и Днепровский районы), второй окружной (Дарницкий район), Третий окружной (Печерский и Голосеевский районы), Четвертый (Святошинский и Соломенский районы), Пятый (Шевченковский район) и Шестой окружной суд (Подольский и Оболонский районы).

Указом № 450 «О ликвидации и создании местных общих судов» в стране вместо ликвидированных 25 городских районных судов образуются 25 окружных судов.

Согласно указу № 451 «О реорганизации местных общих судов» 205 районных судов реорганизуются в окружные суды, а указ № 452 ликвидирует 27 апелляционных судов и вместо них образует 26 апелляционных судов в апелляционных округах.

Указ № 453 «О ликвидации хозяйственных судов и образовании окружных хозяйственных судов» предусмотрена ликвидация 27 хозяйственных судов и создание вместо них 27 окружных хозяйственных судов.

Кроме того, указ главы государства № 454/2017 «О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах» ликвидирует 8 апелляционных судов и образует вместо них 7 апелляционных судов в апелляционных округах.

Напомним, подписывая данные указы, Президент Петр Порошенко заявил, что второй этап судебной реформы преследует четкие позиции — приближение судов и правосудия к людям.