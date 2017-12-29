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Павел Лернер

Криптоэксперт откупился от похитителей биткойнами на 1 млн долларов

Инф. «ФАКТОВ»

29.12.2017 23:11 258

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В Киеве неизвестные похитили криптоэксперта российского происхождения Павла Лернера. О его судьбе ничего не было известно до сегодняшнего дня, 29 декабря, когда он вышел на связь.

«У нас есть оперативная информация о том, что он заплатил биткойны стоимостью более 1 млн долларов», — сообщил народный депутат Антон Геращенко.

Тем временем в биткоин-бирже EXMO, где Лернер работает в качестве ведущего аналитика, сообщили, что он жив и находится в безопасности.

«26 декабря Павел был задержан неизвестными лицами, и от него не было никакой информации несколько дней. 29 декабря Павел вышел на связь. На данный момент он находится в безопасности, с его здоровьем все в порядке, но он пребывает в состоянии глубокого стресса, поэтому в ближайшее время он не будет давать официальных комментариев. На текущий момент произошедшим инцидентом занимаются правоохранительные органы», — отметили в компании.

В EXMO не стали рассказывать, кто и зачем похитил Лернера и где он находился несколько дней. Отмечается лишь, что данная ситуация обросла слухами, «которые вредят следствию».

Напомним, в Одессе в ноябре этого года правоохранители задержали «по горячим следам» группу иностранцев — студентов одесских вузов, которые похитили несовершеннолетнего и требовали от его родителей выкуп.

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