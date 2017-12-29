У людей, вышедших на волю по «закону Савченко» был выбор: работать на 3 тыс. грн, пойти на фронт или вернуться к старому ремеслу

Ситуация с преступностью в Украине ухудшилась не в последнюю очередь из-за так называемого «закона Савченко», по которому сотни преступников раньше времени вышли из тюрем. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

«Свою роль сыграл и вовремя принятый „закон Савченко“. Он позволил раньше срока выйти дерзким преступникам на свободу. И они вышли не в мирную жизнь, а в воюющую страну. У них был выбор: пойти на фронт и, возможно, погибнуть, устроиться на работу с зарплатой 3 тыс. грн, чтобы заработать на еду, или же идти грабить. Они взялись за старое „ремесло“», — сказал он.

Кнезев отметил, что полицейские объясняли депутатам, что такой закон является ложным шагом.

«Ни одному осужденному не дали никакого социального обеспечения, не отправили в какие-то заведения для получения образования, они не стали в очередь на работу на заводы или шахты. Законодатель, видимо, не смог предвидеть эту ошибку, ведь сам закон принимался на волне незаконных политических задержаний украинцев в РФ. Однако вышли десятки, сотни убийц. Они вышли бы в любом случае, но не в этот крайне важный период для государства», — сказал глава Нацполиции.

Напомним, 26 ноября 2015 года Рада приняла закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», которым была введена формула зачисления срока предварительного заключения в срок отбывания наказания из расчета «один день предварительного заключения за два дня лишения свободы».

Новой нормой успели воспользоваться 10,2 тыс. человек, 15% из которых снова были арестованы за совершение преступлений.

18 мая этого года Верховная Рада отменила так называемый «закон Савченко».