После продолжительной болезни скончался известный львовский юморист Остап Федоришин

Сегодня, 29 декабря, после продолжительной болезни скончался заслуженный деятель искусств Украины, директор Львовского эстрадного театра «Не горюй» Остап Федоришин.

«Сегодня скончался бессменный директор театра-студии „Не горюй“, выдающийся писатель-юморист Остап Федоришин. Уходит эпоха украинского возрождения, но зажигает новые поколения украинских художников. Вечная память души львовского общества, моему тестю и чувствительной человеку!» — написал на своей страничке Facebook руководитель конфедерации свободных профсоюзов Львовщины Андрей Соколов.

Остап Федоришин окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко. Он был режиссером, заслуженным деятелем искусств Украины, директором Львовского эстрадного театра «Не горюй». Был также депутатом Львовского областного совета V созыва. В 2017 году ему исполнился 71 год.

Напомним, в начале декабря умер известный украинский поэт и переводчик Алексей Довгий. Ему было 88 лет.