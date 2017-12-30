Ринго Старр и Барри Гибб стали рыцарями Британской империи (фото)

Вечером 29 декабря был обнародован список лиц, которых в канун Нового года наградила почетными званиями королева Елизавета II- New Year Honours. Всего в него включены 1 123 человека.

Рыцарских титулов удостоились знаменитые музыканты Ринго Старр и Барри Гибб. Теперь британцы будут величать бывшего ударника The Beatles и бывшего солиста Bee Gees не иначе как сэрами.

Ринго Старр

77-летний сэр Ринго Старр написал в соцсетях: «Это здорово, что моя музыка и моя благотворительная деятельность получили признание, при том, что я люблю и то, и другое занятие. Мира вам и любви. Ринго».

Барри Гибб

71-летний сэр Барри Гибб заявил: «Я глубоко тронут и горжусь оказанной мне честью. Это незабываемый момент в жизни. Хочу подчеркнуть, что разделяю оказанную честь с моими братьями. Это награда в равной степени принадлежит также им, как и мне…»

Напомним, Барри Гибб — единственный живой член группы Bee Gees. Морис Гибб скончался 12 января 2003 года в возрасте 53 лет. Его брат-близнец Робин умер 20 мая 2012 года в возрасте 62 лет. Барри — старший из братьев.

Группа Bee Gees — братья Робин, Барри и Морис Гиббы

Группа Bee Gees вошла в историю музыки как одна из наиболее успешных. Они были популярны на протяжении трех десятилетий. Диски с записями Bee Gees были проданы в мире тиражом более 220 миллионов копий.

Ордена степенями пониже получили также известный актер Хью Лори («Доктор Хаус»), актриса Сьюзан Гемпшир («Сага о Форсайтах»), актриса Джулия Маккензи («Мисс Марпл»), певец Марк Олмонд, шотландский актер Джеймс Космо («Игра престолов»).