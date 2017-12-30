В Таиланде финансиста приговорили к 13 тысячам 275 годам тюрьмы

В пятницу, 29 декабря, в Таиланде суд приговорил 34-летнего финансиста Пудита Киттипрадилока к 13 тысячам 275 годам тюремного заключения. Как сообщает BBC, 34-летний мошенник организовал пирамиду, замаскированную под инвестиционный фонд.

Он проводил семинары для потенциальных инвесторов, убеждая их в том, что сможет помочь им быстро разбогатеть. Мошенник рассказывал, что вкладывает деньги в строительство жилья, салоны красоты, торговлю подержанными автомобилями, экспорт тайских товаров.

Ему поверили около 40 тысяч человек. Фонд Киттипрадилока получил более 160 миллионов долларов.

Пудит был арестован в августе. В суде удалось доказать 2 653 случая мошенничества, совершенных аферистом. Киттипрадилок сотрудничал со следствием. Учитывая это, приговор сразу после вынесения был смягчен. Срок заключения сократили до шести с половиной тысяч лет. Как сообщает BBC, аферист, скорее всего, проведет за решеткой не более 20 лет, если, конечно, будет примерно себя вести.

Суд также оштрафовал две компании Киттипрадилока на 20 миллионов долларов каждую и обязал их выплатить около 17 миллионов долларов обманутым инвесторам, случаи обмана которых были доказаны.