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Сью Графтон

Умерла автор популярных детективов «Алфавитной серии» Сью Графтон

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

30.12.2017 7:11 102

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В США на 78-м году жизни скончалась известная американская писательница Сью Графтон, автор популярных детективов. В течение последних двух лет она боролась с онкологическим заболеванием. Наиболее известны ее детективы так называемой «Алфавитной серии», которую она начала в 1982 году. Первый из них начинался на букву «А» («А — значит алиби»). Затем следовали остальные буквы по порядку. Последняя ее книга начиналась на «Y» — предпоследнюю букву английского алфавита. Она вышла в августе 2017 года. Героями «алфавитных детективов» была женщина-сыщик Кинси Милхоун.

В начале своей карьеры Графтон работала сценаристом в Голливуде. Работа в кинематографе произвела на нее такое впечатление, что после этого она наложила категорический запрет на экранизацию своих произведений в любом виде — даже после своей смерти.

Графтон неоднократно получала престижные литературные премии Эдгара По, Shamus, награду Энтони. Также ее избирали президентом Американской ассоциации детективных писателей. Книги Сью Графтон изданы в 28 странах.

«Хотя мы все знали, что кончина неизбежна, все же это произошло неожиданно и быстро. Она чувствовала себя прекрасно еще несколько дней назад, однако затем все стало развиваться очень скоро. Она всегда говорила, то будет продолжать писать до тех пор, пока может и будет пользоваться популярностью», — написала в соцсети дочь Сью Джейми, добавивю что «алфавит теперь будет заканчиваться на Y».

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