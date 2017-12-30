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В зоне АТО погиб солдат ВСУ, есть несколько раненых – Штаб

В зоне АТО погиб солдат ВСУ, есть несколько раненых – Штаб

Инф. «ФАКТОВ»

30.12.2017 8:15 70

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Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, боевики на Донбассе не смогли обеспечить режим тишины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Всего в течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов. В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника», — говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по наши[ опорных пунктах вокруг Луганского.

Тем временем на Донецком направлении боевики неоднократно обстреливали оборонительные укрепления сил АТО возле шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитниках Каменки и Верхнеторецка.

Напомним, 29 декабря российско-оккупационные войска совершили два обстрела позиций украинских военнослужащих.

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