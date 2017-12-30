ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.30 декабря 2017

Боюсь, конечно, ошибиться, но мне кажется, что в знакомом многим из нас с детства стихотворении говорится приблизительно так:"Пусть у вас под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается!.." Смотрю я на эту замечательную во многих смыслах фарфоровую композицию — и сердце тихо радуется. С чего бы это, думается? А ни с чего. А просто так. А в ожидании лучшего. Ведь, Господи, человек же так устроен, что ему сколько ни дай — покажется мало, сколько ни пообещай — не поверит, сколько ни сделай — скажет: давай еще…

Я не о ком-то конкретном сейчас говорю, обо всех нас. Так повелось (и ничего плохого, заметьте, в этом вовсе нет), что человеку всегда хочется большего — здоровья, счастья, радости, веселья, жизненных благ, вкусной еды, красивой одежды, дорогих украшений… У всех это по-разному проявляется, но принцип соблюдается неукоснительно: если больше — значит, лучше. Некоторые, как в старом анекдоте, даже обращаясь к Боженьке с просьбой о том, чтобы на вредного соседа свалилось побольше бед, оправдываются неуклюже — дескать, не для себя же прошу…

Почему-то перед новогодними праздниками даже мечтается лучше, чем в другое время года. Вот как вошло в привычку с детства у каждого, так и накатывает ближе к празднику — хочется!.. А чего хотеть-то, если задуматься? Ведь больше, чем обычно, ни съесть и ни выпить не получится никак. И наесться-напиться на всю оставшуюся жизнь тоже природой не предусмотрено. Вещами и украшениями тоже ведь, как елочными игрушками, никто обвешиваться не станет. Ну, кроме тех, кто на этой теме болезненно поведен.

Вот и получается, что из всех желанных грез — так было, есть и, очевидно, долго еще оставаться будет — на поверку лишь несколько главных желаний выходит: кров над головой, хлеб на столе и здоровье. И даже не столько здоровье личное, сколько здоровье родных и близких — людей, ради которых живешь, о которых думаешь чаще, чем о самом себе, чьи радости и беды принимаешь к сердцу ближе собственных.

Ну, и, конечно же, в список самых важных и самых заветных желаний в последние годы все сильнее и осознаннее входят думы о судьбе своей страны. Это особенно обостряется в период сильных потрясений, не говоря уже о войнах и революциях. У нас, с нашим-то счастьем, все происходит здесь и одновременно. Так, может быть, и слава Богу? Чтобы, если уж переболеть, так всеми болезнями сразу?! Только не говорите, что нам это не нужно или зачем столько болезней в одно время, еще, дескать, организм может не справиться… Послушайте, дорогие мои, много ли в нашей жизни было болезней и несчастий, которые мы выбирали для себя сами? Тут главное каждому из нас определиться в отношении к свалившимся на наши головы испытаниям — или истошно ныть, проклиная все на свете и уязвленно выпытывая у Господа,"за что мне это все и сразу?" Или принять данное… с благодарностью. Да, с благодарностью — за возможность переосмыслить происходящее, поискать причину всех бед в себе самом, попытаться извлечь из ситуации самое рациональное — возможность начать с нуля, учтя собственные прежние ошибки и просчеты, дабы, преодолев свалившееся, добиться принципиально нового результата, нового успеха. Разве все это не повод для благодарности?

Вот смотрю я на этот мост грез — и думаю… И как здорово, что у каждого этот мост свой. И грезы свои, и надежды, и желания. Во многом они схожи. И это по-человечески вполне понятно. А в одном они (мне так хочется в это верить!) абсолютно одинаковы — дай, Боже, нашей стране будущее без войны! И без врага внешнего, коварного и безжалостного. И без врага внутреннего, скрытного и оттого порой не менее коварного, а по отношению к своему народу нередко и не менее безжалостного. И единство нам дай, Господи. В помыслах и делах наших. И разум нам дай, когда безумие в выяснении отношений начинает затуманивать взор. И тогда можно даже не просить о светлом и благополучном будущем. Потому что оно наступит само собой. Если все это нам будет дано прежде. И не будет отторгнуто нами же самими по недомыслию своему…

Какой-то не очень праздничной получилась эта сегодняшняя «фарфоровая история». Да и не фарфоровая она вовсе. Если не считать, конечно, хрупкости наших надежд, которые разве что и можно сравнить со столь нежным и тонким материалом, как фарфор. И ничего, что не праздничной получилась. Праздники ведь приходят и уходят, а жизнь должна продолжаться…

С наступающим Новым годом, дорогие мои. С наступающими, нет, с непрекращавшимися никогда, и только обострившимися сейчас надеждами на лучшее. Для каждого из нас. И для всей нашей большой и замечательной страны, заслуживающей по-настоящему светлого будущего. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

МОСТ ГРЕЗ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 2002 — 2012

Скульптор: Marco Antonio Noguerón

Размер: 44×56 cm

Лимитированная серия 1500 изделий